Inter-Napoli, Gargano: "Tiferò per gli azzurri. Futuro in Italia? Magari..."

28/04/2017 10:52

INTER NAPOLI GARGANO / Il big match della 34a giornata di campionato tra Inter e Napoli si avvicina. Walter Gargano, doppio ex, ha fatto il punto sulle due compagini: "Seguo ancora il calcio italiano, ho lasciato tanti ricordi e amici lì e vedrò sicuramente Inter-Napoli - spiega ai microfoni di 'Sky' - Per chi tiferò? Sempre per il Napoli, non c’è paragone. Mi piace la squadra di Sarri: fa giocare un calcio spettacolare, ha dato una mentalità vincente e speriamo che tra poco riesca a vincere qualcosa di importante. Hamsik? Un grandissimo giocatore, sono orgoglioso di lui per come si comporta sempre, ma soprattutto ha dimostrato di essere un grande giocatore. L’Inter? Hanno cambiato tanti nomi, tanti giocatori, ma hanno grandi valori. Non riescono a uscire da quella zona di classifica ma potranno lottare per arrivare ancora più su".

FUTURO - "Di nuovo in Italia? Magari, non si sa mai. Non sai mai chi può chiamarti un giorno e chiederti di tornare. Comunque io torno spesso a Napoli perché ho tanti amici cari lì. Chi arriva secondo? Spero il Napoli ma la vedo difficile, la Roma ha grandi giocatori e gioca un bel calcio".

M.D.A.