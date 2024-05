UFFICIALE: Bremer escluso dai convocati. Anche l’Inter è sorpresa

Brutte notizie per Gleison Bremer con il comunicato ufficiale che gela il difensore brasiliano: niente da fare, escluso dai convocati

Non arrivano buone notizie per Gleison Bremer. Il difensore brasiliano è uno dei nomi al centro anche delle voci di mercato in vista della prossima stagione, con il corteggiamento neanche troppo velato del Manchester United.

Prima di pensare a quel che sarà il futuro, c’è però un presente a cui badare. Un presente che per la Juventus significa sfida alla Salernitana che può valere la matematica qualificazione alla prossima Champions League. Ma il presente per Bremer è anche la Nazionale o almeno avrebbe dovuto essere: al termine del campionato, infatti, c’è la Coppa America che il difensore bianconero non ci sarà.

Il ct verdeoro Dorival ha deciso di non chiamare l’ex Torino in vista della rassegna che si disputerà negli Stati Uniti dal 20 giugno al 21 luglio. Un’assenza sorprendente, considerando che Bremer era stato convocato per le ultime due amichevoli.

Brasile, fuori Bremer e Carlos Augusto: i convocati

Presente nella lista del commissario tecnico, infatti, l’altro calciatore della Juventus Danilo che prenderà parte alla Coppa America. Il bianconero è anche l’unico rappresentante della Serie A visto che Dorival ha deciso di escludere Carlos Augusto, terzino dell’Inter campione d’Italia, che era già stato ‘tagliato’ in occasione delle due ultime amichevoli.

Fuori dai convocati anche Neymar ancora alle prese con l’infortunio, mentre c’è Endrick, attaccante del Palmeiras che il prossimo anno vestirà la maglia del Real Madrid. Ecco la lista completa dei convocati del Brasile per la Coppa America:

Portieri: Alisson (Liverpool), Bento (Athletico Paranaense), Ederson (Manchester City);

Difensori: Danilo (Juventus), Yan Couto (Girona), Guilherme Arana (Atletico Mineiro), Wendell (Porto), Beraldo (PSG), Militão (Real Madrid), Gabriel (Arsenal), Marquinhos (PSG);

Centrocampisti: Andreas Pereira (Fulham), Bruno Guimarães (Newcastle), Douglas Luiz (Aston Villa), João Gomes (Wolverhampton), Paquetá (West Ham);

Attaccanti: Endrick (Palmeiras), Evanilson (Porto), Martinelli (Arsenal), Raphinha (Barcellona), Rodrygo (Real Madrid), Savinho (Girona), Vinicius Junior (Real Madrid).