DIRETTA Serie A, Frosinone-Inter | Le formazioni UFFICIALI! LIVE

La Serie A torna in campo per la trentaseiesima giornata: si parte con l’anticipo del venerdì tra Frosinone e Inter

Dopo la tre giorni dedicata alle semifinali di ritorno di Champions, Europa e Conference League, si torna in campo per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A con l’anticipo del venerdì tra il Frosinone e l’Inter.

I padroni di casa, guidati in panchina da Eusebio Di Francesco, si presentano a questo importantissimo appuntamento dopo il pareggio a reti bianche ottenuto sul campo dell’Empoli di Davide Nicola, diretta concorrente nella lotta per non retrocedere in Serie B. Adesso il terzultimo posto, occupato dall’Udinese di Fabio Cannavaro, è distante due lunghezze mentre è tornato in corsa anche il Sassuolo di Davide Ballardini. Quest’ultimi, infatti, sono a tre punti dai frusinati grazie alla vittoria ottenuta nel turno precedente proprio contro i campioni d’Italia in carica dell’allenatore Simone Inzaghi. Complice il rilassamento post festa Scudetto, i nerazzurri sono incappati in un passo falso che ha riaperto la lotta salvezza. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Benito Stirpe’ di Frosinone.

FORMAZIONI UFFICIALI FROSINONE-INTER

FROSINONE (3-4-2-1): Cerofolini; Lirola, Bonifazi, Okoli; Zortea, Mazzitelli, Reinier, Valeri; Soulé, Brescianini; Cheddira. All. Di Francesco

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Carlos Augusto; Darmian, Frattesi, Asllani, Barella, Dimarco; Arnautovic, Thuram. All. S. Inzaghi

CLASSIFICA SERIE A: Inter 89, Milan 71, Juventus 66, Bologna 64, Roma e Atalanta* 60, Lazio 56, Napoli 51, Fiorentina* 50, Torino 47, Monza 45, Genoa 43, Lecce 37, Verona 34, Cagliari 33, Empoli e Frosinone 32, Udinese 30, Sassuolo 29, Salernitana 15

*una partita in meno