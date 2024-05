Inter, Arnautovic ceduto in Serie B: ecco chi lo compra

Marko Arnautovic lontano dall’Inter, per la cessione dell’austriaco si fa largo uno scenario clamoroso: va in una squadra di Serie B

Tra i protagonisti della grande annata dell’Inter, senza dubbio, gli attaccanti, con Lautaro Martinez, che vincerà la classifica cannonieri, e Marcus Thuram sugli scudi. Il supporting cast però non è stato all’altezza della situazione, con Arnautovic e Sanchez che hanno avuto un rendimento non entusiasmante, anzi.

Quando impiegati da Simone Inzaghi, i due hanno spesso faticato. A penalizzare Arnautovic, anche un paio di infortuni piuttosto seri, che non gli hanno permesso di accumulare un minutaggio maggiore rispetto a quello avuto. Prima del match di stasera con il Frosinone, 4 gol e 3 assist in 33 presenze, non uno score eccelso, tutt’altro.

Con l’arrivo di Taremi, a maggior ragione, sembra non esserci spazio per l’austriaco. Ma la cessione non si prospetta facile. Anche se prende piede una clamorosa destinazione in Serie B.

Inter, Arnautovic in Serie B ma lontano dall’Italia: ecco dove

Arnautovic è seguito, per la verità, da club arabi e americani, ma vorrebbe rimanere nel calcio europeo. In Italia interessa a diverse società di media e bassa classifica, che però non possono permettersi il suo ingaggio.

Così, come riportato da ‘Interlive’, a investire su Arnautovic potrebbe essere lo Stoke City. Il club britannico punta al ritorno in Premier League e con la presidenza dei fratelli Coates ha grandi ambizioni. Basterà questo per convincere l’attaccante ad accettare per ritornare dove ha militato per quattro anni tra il 2013 e il 2017?