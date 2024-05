Inter, la ‘replica’ di Inzaghi dopo Sassuolo: “Gli stimoli ci sono sempre”

L’Inter campione d’Italia impegnata nella trasferta contro il Frosinone: le dichiarazioni pre partita del tecnico nerazzurro Simone Inzaghi

L’Inter campione d’Italia vuole subito riscattare il ko in casa del Sassuolo, ospite nell’anticipo della 36° giornata di campionato di un’altra pericolante come Frosinone.

Le parole di Simone Inzaghi prima del fischio d’inizio: “Sappiamo delle difficoltà di questa gara, sarà complicato. Abbiamo avuto una settimana con qualche piccolo acciacco e un po’ di fatica, come è giusto che ci sia. È stata una settimana tranquilla, abbiamo lavorato”, sottolinea il mister nerazzurro. Sulle italiane nelle coppe: “Vorrei farei i complimenti alla Fiorentina e all’Atalanta per le finali raggiunte con merito e un bravo alla Roma perché aveva rimesso in piedi la qualificazione, avrebbe meritato di giocarsela ai supplementari”.

Infine sul record di punti e le polemiche post Sassuolo per un’Inter poco brillante: “Gli stimoli ci sono sempre. Abbiamo fatto l’ultima partita non buona tecnicamente, ma la squadra ha creato e ci ha messo impegno. Poi chiaramente eravamo tutti dispiaciuti per la sconfitta: stasera proveremo a fare meglio”.