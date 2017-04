Juventus, ora i tifosi incoronano Allegri: striscione a Vinovo

20/04/2017 16:29

JUVENTUS ALLEGRI STRISCIONE / Due scudetti (quasi tre), due coppe Italia, una finale e (per ora) una semifinale Champions: Massimiliano Allegri in tre anni ha cancellato qualsiasi ombra sul suo profilo di tecnico adatto a guidare la Juventus. Il riconoscimento al tecnico toscano è arrivato anche dai tifosi bianconeri che a Vinovo, dopo l'impresa di Barcellona, hanno esposto questo striscione: "Ieri CONTEnti in Italia, oggi ALLEGRI in Europa. Andiamo a comandare". Chiaro il riferimento anche all'ex tecnico della Juve, oggi manager del Chelsea.

B.D.S.