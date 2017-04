Juventus, Dybala in gruppo: più ottimismo per Barcellona

Dall'inviato a Vinovo Giovanni Albanese (@GiovaAlbanese )

JUVENTUS BARCELLONA DYBALA / Paulo Dybala al lavoro per essere presente nella super sfida di mercoledì sera tra la Juventus e il Barcellona. Il fuoriclasse argentino, dopo la doppietta nella gara di andata, vedrà la sua squadra impegnata nella trasferta al 'Cam Nou', dove i padroni di casa cercano un'altra storica 'remuntada' simile a quella rifilata al PSG nella partita degli ottavi. In palio c'è l'accesso in semifinale di Champions League. Tuttavia, le ultime news Juventus hanno visto Dybala soffrire per una leggera distorsione alla caviglia destra rimediata nella gara vinta dalla Juve col Pescara: la 'Joya' oggi ha concluso l'allenamento aggregandosi con i compagni nell'ultima parte. Domani mattina si allenerà regolarmente nell'ultima seduta a Vinovo prevista alle 11, prima della partenza per Barcellona. Allegri è chiamato a sciogliere entro mercoledì sera gli ultimi dubbi di formazione, con Dybala che lavora per essere regolarmente in campo.

Juventus, infortunio Dybala: c'è ottimismo

Dybala non si è sottoposto a esami strumentali: le sue condizioni stanno migliorando giorno dopo giorno. Così, il campione blindato sul calciomercato con un rinnovo ricco e lungo (fino al 2022), dovrebbe trovarsi nuovamente faccia a faccia con Lionel Messi mercoledì sera. Lo stesso Max Allegri, a 'Premium Sport', aveva usato ottimismo nel commentare le condizioni di Dybala dopo la gara col Pescara: "Dybala a rischio contro il Barcellona? Ha preso una botta, c'è una piccola distorsione ma mancano quattro giorni e bisogna essere ottimisti".

