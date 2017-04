Bastia-Lione, altri incidenti all'intervallo: gara definitivamente sospesa

16/04/2017 19:27

BASTIA LIONE LIGUE 1 INCIDENTI GARA SOSPESA / La gara di Ligue 1 Bastia-Lione, già segnata prima dell'inizio dagli scontri che hanno coinvolto i tifosi di casa e i giocatori ospiti, è stata definitivamente sospesa. Il fischio d'inizio era stato dato con 50 minuti di ritardo, ma, all'intervallo, c'era stata una nuova aggressione da parte dei supporters del Bastia al portiere del Lione Anthony Lopes. I responsabili dei due club, d'accordo con le autorità, hanno deciso per la sospensione definitiva, non ritornando in campo. Gravi sanzioni attendono a questo punto la squadra della Corsica.

N.L.C.