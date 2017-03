Napoli-Juventus, Buffon 'accende' la sfida: "Rientri anticipati? Manca la fantasia!"

29/03/2017 12:30

NAPOLI-JUVENTUS BUFFON / Il portiere della Juventus Gianluigi Buffon ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine di un evento legato ad uno sponsor, riportate dal sito internet di 'Tuttosport'. Tra le parole utilizzate dall'estremo difensore bianconero per fare il punto della situazione sulle ultime news Juventus, non manca un riferimento alla prossima partita contro il Napoli, che Calciomercato.it seguirà e vi proporrà in diretta testuale domenica 2 aprile alle 20.45.

BILANCIO STAGIONALE - "In questo mese di aprile ci giochiamo tanto, ma lavoriamo anche per questo. Dietro ci sono nove mesi di sacrifici per arrivare a questo punto della stagione, con questa condizione fisica e con questa classifica. Questa è la parte bella per cui ogni giocatore fa questo lavoro, la vogliamo vivere da protagonisti".

NAPOLI-JUVE - "Arriviamo a questa sfida come ci arriva la squadra di Sarri, non c’è nessun appunto da fare, non c’è da lamentarsi di nulla: se saremo più bravi vinceremo, se saremo meno bravi perderemo, se saremo bravi uguali pareggeremo. Le polemiche sui rientri anticipati? Non mi fanno nessun effetto, non è la prima volta che capita, manchiamo un po’ di fantasia. Sul caso Barzagli non c’è nulla da dire: non ha lasciato il ritiro per un mal di pancia o perché si era rotto tibia e perone, ma per motivi suoi. Se poi è andato fuori a cena ha fatto bene".

CHAMPIONS LEAGUE - "Ci si prova a passare il turno, abbiamo la fortuna e la bravura di aver guadagnato queste due partite. La speranza di poter battagliare fino alla fine c’è. Se si dovesse uscire o passare il turno, vedremo in che modo riusciremo a cogliere i due verdetti".

Caso ultras: il commento di Buffon

La chiosa finale delle parole di Buffon è dedicata al caso ultras che ha investito la Juventus: "La mia opinione l’ha già espressa il presidente in maniera esauriente. I tifosi fanno parte della società civile, se possono andare allo stadio e girare per strada sono cittadini come tutti gli altri".

S.D.