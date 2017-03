Calciomercato Inter, nuovo assalto a Lamela: colpo 'low cost'!

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

27/03/2017 07:33

CALCIOMERCATO INTER LAMELA / Erik Lamela può far ritorno in Serie A in estate: il trequartista argentino, legato al Tottenham da un contratto in scadenza nel giugno 2018, è attualmente fermo ai box per un infortunio all'anca che lo tiene lontano dai campi da gioco da Ottobre. Ai suoi amici - si legge sul 'Corriere dello Sport', il 'Coco' avrebbe confidato che la sua stagione è già finita, ma gli 'Spurs' spingono per rivederlo in campo prima di fine campionato.

L'ipotesi rinnovo è complicata e Piero Ausilio è pronto a tornare alla carica dopo il tentativo dell'Inter andato a vuoto in estate. Secondo quanto scrive oggi in edicola il quotidiano sportivo italiano, l'acquisto potrebbe essere completato per meno di 10 milioni di euro. Il Tottenham, in casa nerazzurra, segue Marcelo Brozovic (nel mirino anche di Manchester United e Monaco). Nel ruolo di esterno offensivo, la priorità del calciomercato Inter è Domenico Berardi del Sassuolo, davanti a Federico Bernardeschi della Fiorentina, ma l'ex Roma rappresenta la soluzione low cost che intriga il direttore sportivo nerazzurro.