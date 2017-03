Calciomercato Roma, futuro Manolas: le ultime di CM.IT

ESCLUSIVO

Eleonora Trotta (@eleonora_trotta)

25/03/2017 09:00

CALCIOMERCATO ROMA MANOLAS / Il calciomercato estivo si avvicina e in casa Roma si ragiona attorno alla probabile partenza di un 'big' al termine della stagione. Tutti gli indizi di calciomercato Roma e le informazioni in possesso della redazione di Calciomercato.it portano a Kostas Manolas, che salvo clamorosi colpi di scena non rinnoverà il suo contratto con il club giallorosso.

Due i motivi che hanno portato all'irrigidimento del difensore greco: l'offerta dell'Arsenal rifiutata la scorsa estate dal club giallorosso (38 milioni per il cartellino del calciatore, 4 milioni annui come ingaggio per il centrale ellenico) e la 'promessa' non mantenuta di un adeguamento del contratto a cifre più importanti rispetto ai 2,5 milioni annui (bonus inclusi) offerti dalla società capitolina a settembre (proposta rispedita al mittente dall'entourage di Manolas, la cui richiesta si aggira attorno ai 3 milioni di euro a stagione, bonus esclusi).

Alla luce di ciò, il destino di Manolas appare già segnato e lontano dalla Capitale. Le offerte non mancano: l'Inter ha provato ad acquistarlo già a gennaio, ma per motivi legati al fairplay finanziario il club nerazzurro non era nella posizione di poter garantire subito la cifra prevista per l'operazione. Oltre all'Inter (che non molla la presa) e all'Arsenal, sul difensore ci sono anche la Juventus ed il Manchester United.

La situazione è fluida e tutt'altro che definita: la Roma, da par suo, spera in un'asta internazionale nella prossima campagna trasferimenti estiva in grado di far lievitare il prezzo del cartellino fino ai 40-42 milioni richiesti.

