Atletico Madrid, Griezmann pronto a 'tradire'

20/03/2017 19:53

ATLETICO MADRID GRIEZMANN BARCELLONA REAL / "Perché no?" Antoine Griezmann non chiude la porta a Barcellona e Real Madrid. L'attaccante francese dell'Atletico Madrid risponde alle domande sul suo futuro in un'intervista a 'L'Equipe': "E' un sogno giocare nei più grandi club al mondo e questi due lo sono, come il Bayern e i club inglesi. E' una delle squadre che si sognano da bambino. Però ora non mi vedo nel Barcellona e nel Real Madrid. Sono in Spagna dove c'è molto sole. Questo aiuta anche ad essere felice nella vita privata e ciò mi permettere di esprimermi al massimo in campo. E' tutto in relazione".

B.D.S.