Lega Pro, la moglie di Essien vuole il Como

15/03/2017 21:28

COMO ESSIEN MOGLIE / Potrebbe esserci nuovamente l'Italia nel futuro della famiglia Essien. La moglie del calciatore ex Milan, Akosua Puni, secondo quanto riportato da 'La Provincia di Como', avrebbe, infatti, depositato stamattina in tribunale la busta, con un'offerta, per l'acquisizione del Calcio Como. La donna, imprenditrice, secondo quanto riportato dal giornale, sarebbe stata in passato in città per visionare lo stadio 'Sinigaglia' e il centro sportivo di Orsenigo.

Il marito attualmente gioca in Indonesia in una squadra di Thohir.

M.S.