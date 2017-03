Cina, l'ultimo acquisto è... Maradona

02/03/2017 14:19

CINA MARADONA - Non solo ambasciatore del Napoli, per Diego Armando Maradona sono pronte ad aprirsi le porte della Cina. E' quanto svela il suo avvocato, Matias Morla: "Abbiamo già dato l'ok - le sue parole a 'Diario Popular' - Le discussioni sono in stato avanzato. Le stesse persone che hanno portato Tevez in Cina, sono interessate ad avere Diego. Si tratta di un progetto importante, Maradona sarà in cattedra in diverse scuole. Le cose vanno avanti e sono molto ottimista".

A.L.