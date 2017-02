DIRETTA Premier League, Chelsea-Swansea: segui la cronaca LIVE

Maurizio Russo

25/02/2017 15:00

DIRETTA CHELSEA SWANSEA LIVE / Il Chelsea capolista in Premier League ospita lo Swansea nel match valido per la 26esima giornata del campionato inglese, settimo turno del girone di ritorno. La formazione di Conte vuole vincere per mettere pressione sulle inseguitrici mentre quella di Clement vuole fare risultato per allontanarsi dalla zona retrocessione. Calciomercato.it vi offre il match di 'Stamford Bridge' in tempo reale.

CLASSIFICA: Chelsea punti 60, Manchester City 52, Arsenal 50, Tottenham 50, Liverpool 49, Manchester United 48, Everton 41, West Bromwich 37, West Ham 32, Stoke City 32, Southampton 30, Burnley 30, Watford 30, Bournemouth 26, Swansea 24, Middlesbrough 22, Leicester 21, Hull City 20, Crystal Palace 19, Sunderland 19.