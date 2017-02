Calciomercato Lazio, Cannavaro fa tremare Inzaghi

06/02/2017 14:54

CALCIOMERCATO LAZIO FELIPE ANDERSON CINA / Fino al 28 febbraio gli allenatori di tutto il mondo non possono vivere sonni tranquilli: è questa la data in cui terminerà il calciomercato in Cina e finalmente tutte le squadre potranno tirare un sospiro di sollievo. Fino ad allora ci sarà da tremare e lo fa anche la Lazio di Simone Inzaghi: dal Brasile, infatti, rimbalza la voce dell'interesse del Tianjin di Fabio Cannavaro per Felipe Anderson. Ne parla 'chuteirafc.com.br', secondo cui dopo gli assalti falliti ai vari Kalinic e Diego Costa, il club cinese avrebbe spostato le mira sul brasiliano biancoceleste. Difficile però che la società capitolina lasci partire Felipe Anderson a febbraio senza avere la possibilità di sostituirlo.

B.D.S.