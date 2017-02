DIRETTA Serie A, Milan-Sampdoria 0-0: segui la cronaca LIVE!

Maurizio Russo

05/02/2017 12:30

DIRETTA MILAN SAMPDORIA LIVE / Il lunch match domenicale della 23esima giornata di Serie A mette di fronte Milan e Sampdoria. La formazione di Montella ha bisogno di invertire il trend di tre sconfitte consecutive per tornare in corsa per un posto in Europa, mentre quella di Giampolo vuole dare seguito al successo sulla Roma. Calciomercato.it vi offre il match del 'Meazza' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

Milan (4-3-3): Donnarumma; Kucka, Paletta, Zapata, Romagnoli; Pasalic, Sosa, Bertolacci; Suso, Bacca, Deulofeu. All.: Montella.

Sampdoria (4-3-1-2): Viviano; Bereszynski, Silvestre, Skriniar, Regini; Barreto, Torreira, Praet; Bruno Fernandes; Quagliarella, Muriel. All.: Giampaolo.

CLASSIFICA: Juventus* punti 51, Napoli 48**, Roma 47, Inter 42, Lazio 40, Atalanta 39, Milan* 37, Fiorentina 37, Torino 31, Udinese 28, Chievo 28, Sampdoria 27, Bologna 27, Cagliari 27, Genoa 25, Sassuolo 24, Empoli 21, Crotone* 13, Palermo 11, Pescara 9.

*Una partita in meno

** Una partita in più