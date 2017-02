Calciomercato Juventus, non solo Lyanco: occhi aperti sul Sub-20

02/02/2017 08:51

CALCIOMERCATO JUVENTUS LYANCO / Lyanco, difensore classe 1997 del San Paolo (contratto in scadenza nel 2018) è destinato a vestire la maglia della Juventus, nonostante secondo il 'Corriere dello Sport' ci siano ancora alcuni ultimi dettagli da limare. La società bianconera ha mollato la presa, invece, sul trequartista colombiano del Cortuluà Juan Manuel Valencia, su cui c'è stata l'irruzione del Bologna (la Juve avrebbe chiesto priorità in caso di consacrazione del giocatore).

L'osservatore Longoria monitora altri talenti al Sub 20: nell'Uruguay hanno impressionato gli attaccanti Rodrigo Amaral e Joaquin Ardaiz, mentre nel Brasile l'attaccante Richarlison; in casa Argentina sono monitorati il trequartista Ezequiel Barco, il mediano Santiago Ascacibar e gli attaccanti Luis Marcelo Torres, Lautaro Martinez e Tomas Conechny; nella Colombia è da rivedere la punta Damir Ceter (che ha lasciato il torneo per infortunio), mentre nel Cile spicca Gabriel Suazo, che nelle movenze ricorda Vidal.

S.D.