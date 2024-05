Sorpresa Benzema in Serie A: lo porta il nuovo allenatore

Karim Benzema può arrivare in Serie A: doppio colpo della big con il nuovo allenatore che si porta il bomber francese

È il momento delle scelte per le formazioni di Serie A e per alcune big: c’è l’allenatore da scegliere, ad esempio, per Juventus, Milan e Napoli che nelle prossime settimane potrebbero annunciare i nuovi tecnici.

I bianconeri hanno puntato da tempo Thiago Motta, mentre gli azzurri hanno in cima alle preferenze Antonio Conte. Per i rossoneri, invece, il nome nuovo venuto fuori nelle ultime ore è quello di Marcelo Gallardo, tecnico argentino attualmente sulla panchina dei sauditi dell’Al Ittihad. La sua esperienza nella Saudi Pro League potrebbe però finire al termine del campionato e tra le squadre interessate all’ex River Plate ci sarebbe anche il Milan.

L’arrivo di Gallardo in rossonero potrebbe essere il preludio anche al ritorno in Europa di qualche giocatore che la scorsa estate ha deciso di approdare nel campionato arabo e Calciomercato.it ha chiesto in un sondaggio su X, quale calciatore farebbe al caso della formazione lombarda.

Calciomercato Milan, Benzema con Gallardo

La scelta è ricaduta su Karim Benzema che in Arabia Saudita non sta vivendo mesi felici all’Al Ittihad e che vorrebbe tornare in Europa.

📊 MOMENTO SONDAGGIO 📊 🔴⚫️ #Milan, torna in auge per la panchina #Gallardo, che lascerà l'#AlIttihad: chi dovrebbe portare con sé dall'Arabia il tecnico argentino ❓ RT, VOTA E COMMENTA! 📲 — calciomercato.it (@calciomercatoit) May 14, 2024

Ben il 44,6% di chi ha risposto al sondaggio, ha indicato nell’ex Real Madrid il colpo giusto per il Milan targato Gallardo. Il 29,8%, invece, ritiene che possa essere Kante il calciatore da prendere insieme all’allenatore argentino. Meno attraenti, invece, i nomi di Luiz Felipe e Fabinho che hanno raccolto rispettivamente il 17,4% e l’8,3% di voti.