Scatto Inter sulla Juve: cinque giocatori per Gudmundsson

Aperta la caccia per Gudmundsson, gioiello del Genoa: la mossa dell’Inter per battere la concorrenza della Juventus per l’attaccante islandese

L’Inter sfida Juventus e Napoli, preparando l’assalto per Albert Gudmundsson in vista del prossimo mercato estivo dopo il trionfo scudetto in campionato.

Simone Inzaghi è stato chiaro con la società e ha chiesto ulteriori garanzie per rendere ancora più competitiva la squadra in vista della nuova stagione, dove ci saranno più impegni tra Super Champions e Mondiale per Club. Soprattutto in attacco, oltre all’arrivo a parametro zero di Taremi, il tecnico piacentino (che presto rinnoverà il contratto fino al 2027) vorrebbe arricchire la sua rosa con una quarta punta di livello e il preferito nella lista della dirigenza campione d’Italia – considerando anche le difficoltà per Zirkzee – è appunto Gudmundsson che sta disputando un campionato sopra le righe con la maglia del Genoa (16 reti complessive compresa anche la Coppa Italia).

Calciomercato Inter, Gudmundsson in pole: le contropartite nell’affare col Genoa

La corsa all’attaccante islandese non è però facile, visto il pressing anche delle rivali Juve e Napoli, senza dimenticare la corte dalla Premier League.

Per Gudmundsson serviranno almeno 30 milioni di euro, che sommati all’ingaggio per le prossime cinque stagioni porterebbero la spesa dell’Inter intorno ai 43 milioni. Il duo Marotta-Ausilio pensa perciò a un’altra soluzione, che prevede l’inserimento di alcune contropartite nell’affare con il Genoa per abbassare la cifra cash. I nerazzurri potrebbero sacrificare così alcuni giovani come Zanotti, Oristanio, Pio Esposito e Satriano, profili tutti graditi ai ‘Grifoni’. Occhio anche a Valentin Carboni, anche se il gioiello argentino ha una valutazione simile per l’Inter a Gudmundsson ed è ambito anche da squadre importanti all’estero. Inzaghi e la dirigenza di Viale della Liberazione valuteranno attentamente il suo futuro al rientro ad Appiano Gentile dopo il prestito al Monza.