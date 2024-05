Gasperini ci crede: “Coppa Italia unico trofeo possibile. Così si è vincenti”

Le dichiarazioni di Gian Piero Gasperini alla vigilia di Atalanta-Juventus, finale di Coppa Italia che si giocherà domani allo stadio Olimpico

L’Atalanta è pronta a giocare la sua prima finale stagionale. Domani all’Olimpico i bergamaschi sfideranno la Juventus per provare ad alzare la Coppa Italia.

Sarebbe il primo trofeo per Gian Piero Gasperini e la sua squadra: “E’ l’unico trofeo possibile per una società come l’Atalanta – afferma il tecnico in conferenza stampa – Champions e scudetto pensavo fossero troppo distanti dalle nostre possibilità. Era difficile pensare anche a una finale di Europa League ma questi ragazzi sono stati splendidi, facendo un percorso straordinario. Abbiamo intenzione di conquistare la finale”.

Atalanta-Juve, Gasperini: ” Ci sarà sempre qualcuno più bravo ma ognuno vince le proprie battaglie”

Alzare un trofeo come la Coppa Italia permetterebbe a Gian Piero Gasperini di entrare a tutti gli effetti nella storia del calcio:

“Se vinco sono un bravo allenatore, se non la vinci no – riporta il Corriere dello Sport -. Quando vado a Crotone, a Genova vengo accolto benissimo e questo per me vale tutto. Nella vita uno deve sempre superare se stesso, saper superare i nostri limiti significa essere vincenti. Ci sarà sempre qualcuno più bravo ma ognuno vince le proprie battaglie. Credo sia questo il vero segreto”.

Impossibile non parlare di futuro. L’Atalanta è cresciuta parecchio in questa stagione, ma i bergamaschi possono ancora puntare più in alto: “Questa Atalanta può diventare la più forte se saprà ancora migliorarsi e crescere – prosegue Gasperini -. La società ha avuto l’opportunità di fare plusvalenze incredibili per poi rilanciarsi: è l’unico modo per società con i nostri numeri per essere competitive. Puoi sbagliare molto poco anche sul mercato perché poi diventa difficile recuperare ma l’Atalanta ha margine, il prossimo anno se raggiungeremo la Champions”.