Video galeotto coi tifosi, il vice di Allegri annuncia il futuro

Landucci ha risposto alla domanda ‘indiscreta’ di uno juventino fuori l’hotel che ospita la squadra nella Capitale, dove stasera affronterà l’Atalanta in finale di Coppa Italia

A meno di clamorose sorprese questa sarà la terz’ultima partita di Allegri alla guida della Juventus, nonché l’ultima finale.

Giuntoli ha scelto da mesi di iniziare un nuovo ciclo con Thiago Motta, di conseguenza il licenziamento del livornese con un anno di anticipo rispetto alla scadenza del contratto. Un contratto molto oneroso, parliamo infatti di circa 7 milioni netti bonus esclusi, con Allegri intenzionato a non lasciare per strada nemmeno un euro. In tal senso è probabile la risoluzione dell’accordo con annessa buonuscita.

👀🎥 “Non credo”: #Landucci risponde così ad un tifoso all’esterno dell’hotel Parco dei Principi sulla permanenza sua e di #Allegri alla #Juventus pic.twitter.com/5GDDf4nRZ8 — JuventusNews24.com (@junews24com) May 15, 2024

La fine dell’avventura in bianconero di Allegri è stata in un certo senso confermata in queste ore anche dal suo storico vice, Marco Landucci. Come riporta ‘JuventusNews24.com’, fuori l’hotel che ospita i bianconeri nella Capitale dove stasera sfideranno l’Atalanta in finale di Coppa Italia, un tifoso gli ha chiesto “ma rimanete l’anno prossimo?”. La risposta di Landucci è stata questa: “Non abbiamo parlato di nulla, non so, ma non credo…”.