Uragano Motta, incontro decisivo e firma

Un incontro decisivo per il futuro di Thiago Motta, che lunedì prossimo sfiderà la sua più grande estimatrice

Con la stagione ormai arrivata agli sgoccioli, in Serie A molti club programmano la prossima stagione: Thiago Motta al centro di un intreccio di panchine.

La sfida tra Bologna e Juventus in programma lunedì sera allo stadio Dall’Ara chiuderà la trentasettesima e penultima giornata di campionato, ma non solo. Sarà anche la partita tra le due squadre che domenica sera, dopo la sconfitta della Roma a Bergamo, hanno celebrato la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Un risultato storico per i felsinei, meno ma comunque importante per i bianconeri.

Ma quello del Dall’Ara sarà un match dal sapore speciale per Thiago Motta, allenatore del Bologna: e non per il suo passato da giocatore dell’Inter, ma per quello che potrebbe essere il suo futuro. Il tecnico ex Spezia, infatti, resta in pole per raccogliere l’eredità di Massimiliano Allegri alla guida della Vecchia Signora. E lunedì sera allo stadio di Bologna ci sarà anche Joey Saputo, patron rossoblu, nelle scorse ore ripartito per Montreal prima di rientrare in Italia in vista della partita in programma lunedì. Dopo la sfida, incontrerà Thiago Motta per parlare proprio di futuro.

Bologna-Juventus, in ballo c’è il futuro di Thiago Motta

Il tecnico italo-brasiliano è finito nel mirino di molti club, anche esteri, in particolar modo il Manchester United. Nonostante le affascinanti sirene estere, Thiago Motta resta legato in tutti i sensi al Bologna.

Insomma, ci sono i presupposti affinché Thiago Motta resti a Bologna, ma allo stesso tempo la Juventus – da tempo – ha messo l’ex Spezia in cima alla liste delle preferenze per il dopo Allegri. Ecco perché il Bologna si guarda intorno, alla ricerca dell’eventuale sostituto di Thiago Motta. In tal senso, il favorito resta Maurizio Sarri, in attesa di una nuova esperienza dopo l’addio con la Lazio. Ma occhio anche all’ipotesi Raffaele Palladino.