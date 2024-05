Zero Conte, una cessione e due acquisti: è nata la nuova Juventus

La Juventus guarda al futuro: Conte fatto fuori, due acquisti, una cessione e la conferma di Vlahovic. Ha già parlato con il nuovo tecnico

La finale di coppa Italia come ultimo atto, poi – nonostante il campionato dica che ci sono ancora due partite da disputare – per la Juventus sarà già futuro.

Un futuro che porterà molte facce nuove, a partire dalla panchina: niente più Massimiliano Allegri, nonostante il contratto fino al 2025, e Thiago Motta candidato numero uno a guidare la Vecchia Signora. La scelta di Giuntoli sembrerebbe essere caduta proprio sull’allenatore del miracolo Bologna e si attende l’ufficialità per dare vita al nuovo progetto.

Un progetto che vedrà novità anche dal punto di vista della rosa con partenze e arrivi per rendere la squadra in grado di competere per lo scudetto. Acquisti, cessioni, ma anche conferme come quella di Dusan Vlahovic che avrebbe già avuto anche un contatto con Thiago Motta.

Un mercato che non vedrà Conte protagonista: nonostante le continue indiscrezioni su un possibile ritorno, per Romeo Agresti – intervenuto a ‘juventibus’ – “non sarà lui l’allenatore della Juventus, c’è lo 0% di possibilità” che accada.

Calciomercato Juventus, Vlahovic e doppio colpo per Motta

Per un Conte che non torna, un Vlahovic che resta e si mette già a disposizione di Motta. Nella stessa live, Momblano svela: “C’è stato un contatto telefonico diretto importante tra Vlahovic e Thiago Motta. Dusan avrebbe mostrato gigantesco entusiasmo rispetto alla voglia di esplodere nella Juventus. Ha parlato a Motta della voglia di Juve”.

Una voglia che potrebbe essere condivisa da due calciatori: “I nomi più caldi al momento – ha aggiunto Agresti soffermandosi sulle possibili entrate – sono quelli di Di Gregorio e Calafiori“. Conferme, acquisti, ma anche cessioni secondo Momblano: “Danilo potrebbe andare via. Negli ambienti interni alla squadra l’idea è che il brasiliano potrebbe lasciare la Juventus”.

Un vorticoso giro di mercato quindi, quando la sessione estiva non è ancora ufficialmente iniziata: Giuntoli fa di fretta e vuole completare al più preso la nuova Juve.