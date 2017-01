Calciomercato Fiorentina, dalla Cina tentativo per Borja Valero

29/01/2017 18:50

CALCIOMERCATO FIORENTINA - L'ombra della Cina continua ad aleggiare sulla Fiorentina. Dopo il tentativo fallito del Tianjin Quanjian di Fabio Cannavaro per Kalinic (che poi si è lanciato su Pato, come Calciomercato.it ha anticipato) - secondo quanto riportato da 'Sky Sport' - anche l'Hebei Fortune ci avrebbe provato con Borja Valero. L'esito però, sarebbe stato lo stesso: il club 'Viola' infatti avrebbe infatti rispedito al mittente la seppur importante offerta per il cartellino del centrocampista spagnolo.

F.S.