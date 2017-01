Genoa-Crotone, Juric: "Ci manca sicurezza, adesso è emergenza in mediana"

22/01/2017 18:25

GENOA CROTONE JURIC / Ivan Juric parla a 'Premium Sport' dopo il pareggio del Genoa contro il Crotone: due volte in vantaggio e due volte ripreso. Le dichiarazioni dei mister dei liguri: "Presi due gol su calcio piazzato, dobbiamo tornare a fare meglio anche con i nuovi. Siamo in emergenza a centrocampo per la prossima partita. Dobbiamo ripartire subito, ma non penso sia un problema di motivazione, ci manca forse un po' di sicurezza".

