Calciomercato Milan, Insigne da giustiziere a rinforzo?

CALCIOMERCATO MILAN INSIGNE / "Il Milan vuole Insigne? Macché, non lo voglio vedere più! Mi ha fatto gol col sinistro dal limite, ora meno lo vedo meglio eh (ride, ndr)". Vincenzo Montella ha risposto così in maniera ironica, nel post partita di Milan-Napoli, a chi gli chiedeva conto dell'interessamento rossonero per l'attaccante partenopeo, alle prese con un complicato rinnovo del contratto.

Al di là delle smentite di rito, il nome di Insigne è stato accostato a più riprese ai rossoneri in vista del calciomercato estivo, quando i cinesi si saranno ormai insediati pienamente ai vertici del club, con conseguenze benefiche sul calciomercato Milan in entrata. Nel ruolo di attaccante esterno, l'altro nome caldo che stuzzica la fantasia di Montella per l'estate è quello del 'Papu' Gomez dell'Atalanta. Per gennaio, intanto, è in arrivo Gerard Deulofeu dall'Everton.

