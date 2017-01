Cina, cambia tutto: diminuisce il numero di stranieri schierabili!

16/01/2017 21:00

CINA SUPER LEAGUE NUMERO STRANIERI / E' in arrivo una 'rivoluzione' in Cina. Per la precisione nella Chinese Super League. Il governo - che sta cercando di limitare le spese folli dei club - è riuscito nell'intento di far diminuire il numero di stranieri schierabili contemporaneamente. La modifica del regolamente non è ancora ufficiale, ma come sottolinea 'gazzetta.it' potrebbe diventarlo presto.

Una novità, a sole sei settimane dall'inizio del campionato, che rischia di scombinare i piani di tutte le società. Le attuali normative dell'Asian Football Confederation permettono l'impiego di 4 calciatori stranieri più un altro che sia provvisto della cittadinanza di un paese dell'Asian Football Confederation. E questo vale solamente per i calciatori di movimento in quanto tutti i portieri devono essere sempre e comunque cinesi. L'intenzione è quella di ridurli a 3 (tra campo e panchina), con il numero di quelli presenti in rosa fissato a 5. Non di certo una buona notizia per tutti quei calciatori, come Oscar o Tevez solo per citarne alcuni, che hanno deciso da poco di accettare la corte della Cina.

D.G.