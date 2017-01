Calciomercato Roma, agente Manolas: "Accadrà qualcosa la prossima estate"

11/01/2017 00:40

CALCIOMERCATO ROMA MANOLAS - Tiene banco il futuro di Kosta Manolas alla Roma. L'agente del difensore greco, John Evagelopoulos ha voluto fare chiarezza sul proprio assistito, con il rinnovo dell'Olympiacos ancora congelato: "Via a gennaio?Non c'è niente di più delle notizie che dà la stampa che sono già abbastanza e in alcuni casi troppo. Cessione in estate? Non posso dire questo, ma penso che probabilmente in estate ci sarà qualcosa, se c'è qualcosa. Perché in generale nel mondo del calcio e nella vita è difficile fare previsioni - ha detto il procuratore a 'Sport MS' - Offerte dalla Cina? Kostas ha la possibilità di giocare a un livello superiore e direi che non andrà in Cina. Il calcio in Europa ha da offrire cose non solo misurabili dal denaro, come la fama e il riconoscimento. Il suo campionato preferito? Non so dire dove vuole giocare, bisognerà vedere quali squadre saranno interessate. In estate è stata respinta una proposta di circa 40 milioni di euro dall'Arsenal. In precedenza gli inglesi hanno mostrato interesse, ma poi le richieste della Roma erano superiori alle intenzioni dell'Arsenal".



G.M.