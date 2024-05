Antonio Conte torna in Serie A, ma la destinazione è sorprendente

Il tecnico salentino attende il rilancio del Napoli, ma nel frattempo spunta una clamorosa ipotesi per il suo futuro prossimo

Nuovi rumors, anzi in questo caso nuove dichiarazioni in merito al futuro di Antonio Conte.

Il Napoli spinge per il tecnico salentino, che attende il rilancio, ma quella azzurra è una destinazione a cui crede poco Dario Hubner: “Prendere lui significherebbe spendere tanto – le parole dell’ex bomber di Serie A a ‘Tatanka, senza giri di parole’, la live su Instagram di Stanleybet.news in collaborazione con Calciotime.it – Non credo che il Napoli voglia spendere certe cifre per l’allenatore perché se l’anno prossimo non mette a segno quattro-cinque acquisti farà molta fatica a lottare per lo Scudetto”.

Nemmeno il Milan, per Hubner, è una pista credibile: “Più probabile che la dirigenza rossonera decida di acquistare qualche altro calciatore giovane…”. L’ex centravanti lancia a sorpresa la candidatura del neopromosso Como, la cui proprietà è quella più ricca del calcio italiano: “Loro potrebbero spendere tanto per uno come Antonio, anche se credo che al timone rimarrà Fabregas che ha fatto il patentino e una splendida stagione in B”.

Per Conte occhio alla pista estera, Hubner cita il Chelsea al quale è stato proposto: “I ‘Blues’ hanno speso tantissimo nelle ultime finestre di mercato, ma se arrivasse Conte e chiedesse altri giocatori, pensoche la società inglese avrebbe la forza economica per permetterglieli. Al Chelsea puoi fare il Football Manager e prendere i giocatori che vuoi”.