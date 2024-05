Inter esclusa: cambia tutto per la prossima stagione

Esclusione per l’Inter, come cambiano gli scenari in vista della prossima stagione intorno al club nerazzurro

Ancora due partite, per l’Inter, per chiudere una stagione trionfale in Serie A e poi pensare al futuro. L’attualità parla ancora di sei punti da provare a conquistare, contro Lazio e Verona, per siglare il record storico di punti per il club. Con il match del weekend contro i biancocelesti, ultimo a San Siro, da sfruttare per ulteriori festeggiamenti.

Simone Inzaghi si gode una armata capace di esprimersi in alcuni momenti davvero ad altissimi livelli. E spera, per la prossima stagione, di avere a disposizione una rosa altrettanto forte, magari integrata con ulteriori acquisti, come quelli di Zielinski e Taremi in arrivo, confermati dal ds Baccin. Una annata in cui i nerazzurri competeranno addirittura su cinque diversi fronti, considerando anche il Mondiale per Club. Ma con una esclusione destinata a far discutere.

Inter, svolta negli E-Sports: i nerazzurri senza licenza su FC 25

Per quanto riguarda il mondo dei videogiochi, nei cosiddetti E-Sports, FC 25, gioco “erede” dei vecchi FIFA, perderà la licenza ufficiale del club nerazzurro. Che dal 2022 aveva siglato un accordo di esclusiva con Konami, che entrerà in vigore a partire dal 1 luglio di quest’anno.

Inter che sarà presente in licenza ufficiale solo su E-Football. Mentre per quanto concerne EA Sports FC 25, tramite i primi leak diffusi da ‘Sportbible’, il club sarà ugualmente presente, ma con nomenclatura generica (Milano Calcio, stando alle indiscrezioni) e forse senza nemmeno lo stadio San Siro nei match casalinghi. Allo stesso modo, in FC 25, non ci saranno, per la Serie A, le licenze ufficiali di Lazio, Napoli, Atalanta e Roma, che quest’anno sono apparse con i nomi Latium, Napoli FC, Bergamo Calcio e Roma FC.