Calciomercato Napoli, si tratta col Wolfsburg: distanza minima per Gabbiadini

08/01/2017 14:40

CALCIOMERCATO NAPOLI GABBIADINI WOLFSBURG / Ieri ha dato il via alla rimonta del Napoli. Ma l'avventura in azzurro di Manolo Gabbiadini potrebbe terminare a breve: come riporta 'Il Mattino', il Wolfsburg è arrivato ad offrire 21 milioni di euro, De Laurentiis ne chiede 25 per lasciarlo andare via. Una forbice di 4 milioni che non rappresenta un ostacolo insormontabile alla buona riuscita dell'affare.

Come vi abbiamo svelato, su Gabbiadini ci sono anche Schalke 04, Amburgo, Southampton e Stoke City.

D.G.