Psg, ESCLUSIVO: Pellegrini sogna Pastore per l'Hebei Fortune

ESCLUSIVO

Alessio Lento (@lentuzzo)

04/01/2017 00:20

CALCIOMERCATO PSG PASTORE CINA / Manuel Pellegrini è alla ricerca di un fantasista per il suo Hebei Fortune. Il mago cileno ha bisogno di qualcuno che possa innescare Lavezzi ed il sogno è rappresentato proprio da un ex compagno del 'Pocho': come raccolto in esclusiva da Calciomercato.it, si tratta di Javier Pastore. Un affare che non si presenta semplice però: viste le possibili resistenze del club parigino e del 'Flaco' stesso a trasferirsi in Cina la fumata bianca appare molto difficile. Motivo per il quale l'Hebei, con ogni probabilità, virerà su un altro calciatore non ancora identificato.