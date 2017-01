Premier League, Middlesbrough-Leicester 0-0: Ranieri bloccato senza Vardy

02/01/2017 15:25

MIDDLESBROUGH LEICESTER/ Inizia con un pareggio a reti bianche il 2017 del Leicester. Gli uomini di Ranieri, privi dello squalificato Vardy, non sono riusciti ad andare oltre lo 0-0 in casa del Middlesbrough. Con il pari odierno, i campioni d'Inghilterra in carica raggiungono quota 21 punti in classifica, agganciando momentaneamente lo Stoke City al 14/o posto e tenendo a tre lunghezze di distanza proprio il Middlesbrough.

MIDDLESBROUGH-LEICESTER 0-0

CLASSIFICA: Chelsea 49, Liverpool 43, Arsenal 40, Manchester City 39, Tottenham 39, Manchester United 36, Everton 27, West Bromwich 26, Southampton 24, Bournemouth 24, Burnley 23, Watford 22, West Ham 22, Stoke City 21, Leicester 21*, Middlesbrough 19*, Crystal Palace 16, Sunderland 14, Hull 13, Swansea 12.

S.F.