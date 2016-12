Crystal Palace, Allardyce controcorrente: "Ho rifiutato la Cina per restare qui!"

30/12/2016 22:36

CRYSTAL PALACE ALLARDYCE CINA / Rifiutare una proposta milionaria dalla Cina è possibile? Ultimamente sembra proprio di no, eppure c'è chi è riuscito in questa 'ardua' impresa. Si tratta di Sam Allardyce, esperto allenatore inglese che ha da poco preso il posto di Pardew alla guida del Crystal Palace: "Avevo un'offerta dalla Cina, ma l'ho rifiutata: ho preferito l'Inghilterra. La Cina ha deciso di essere una grande forza del calcio internazionale, e che per farlo è necessario acquistare tutti i migliori giocatori, pagandoli più del dovuto: il tempo ci dirà se sarà stata una scelta giusta. Mi rendo conto che è difficile per un giocatore o per un club rifiutare offerte di quel tipo...", le sue parole riportate da 'The Telegraph'.

D.G.