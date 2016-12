Calciomercato Real Madrid, Mendes: "Follie dalla Cina per Cristiano Ronaldo"

Silvio Frantellizzi (Twitter: @SilFrantellizzi)

29/12/2016 20:46

CALCIOMERCATO REAL MADRID/ Nel giorno in cui è stato ufficializzato l'approdo di Carlos Tevez allo Shanghai Shenhua, con tanto di ingaggio faraonico da 38 milioni di euro a stagione, arriva la notizia del forte interessamento di un club cinese nei confronti di Cristiano Ronaldo. A rivelarlo, è stato il procuratore del Pallone d'Oro 2016, Jorge Mendes, in un'intervista rilasciata ai microfoni di 'Sky Sport'.

Calciomercato Real Madrid, follie dalla Cina per Cristiano Ronaldo.

A margine della manifestazione 'Globe Soccer Award' di Dubai, Jorge Mendes ha svelato il piano della Cina per strappare Cristiano Ronaldo al Real Madrid, assicurando che il club in questione - ancora segreto - è intenzionato a mettere sul piatto 300 milioni di euro per il suo cartellino , assicurando a CR7 uno stipendio spaventoso da 150 milioni di euro a stagione, polverizzando di fatto l'attuale record di Tevez che guadagna 'solamente' 38 milioni di euro all'anno. "Se mi hanno chiesto Ronaldo dalla Cina? E' normale, lui è il miglior giocatore al mondo e quello cinese è un mercato nuovo - ha dichiarato Jorge Mendes - 150 milioni di euro a stagione dalla Cina? E' normale, loro possono compare chiunque ma adesso è impossibile. Ora Ronaldo sta bene al Real Madrid e continuerà a giocare lì e a vincere trofei. Aver vinto l'Europeo con il Portogallo è come se il Genoa vincesse il campionato in Italia".