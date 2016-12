Calciomercato Napoli, Perin per il dopo-Reina: l'agente dice sì

29/12/2016 18:54

CALCIOMERCATO NAPOLI PERIN / Sì, Mattia Perin potrebbe essere il nome giusto per il dopo Reina al Napoli: nel calciomercato futuro gli azzurri dovranno occuparsi anche della casella portiere con lo spagnolo che quest'anno ha alternato ottimi interventi a prestazioni non esaltanti. Attualmente alle sue spalle ci sono Sepe e Rafael ma nessuno dei due sembra essere destinato a prendere il posto dell'ex Liverpool. Ecco allora che si è fatto il nome di Perin per il calciomercato Napoli e l'agente del portiere del Genoa, Matteo Roggi, a 'Kiss Kiss Napoli', ha commentato le voci sul suo assistito: "Parliamo di un portiere affidabile ed esperto pur avendo soli 24 anni. Ha già vissuto tante esperienze: ha iniziato con il Pescara con la pressione per la retrocessione. Poi è passato al Genoa e dopo un anno lo voleva il Bayern Monaco. Ha già cinque anni di Serie A, ha avuto tanti infortuni ma ha molta esperienza".

Calciomercato Napoli, agente Perin: "Verrebbe volentieri in azzurro"

Il procuratore di Mattia Perin, accostato anche all'Inter, apre ad un futuro all'ombra del Vesuvio: "Il club partenopeo ha il miglior direttore sportivo che c'è in Italia, forse è meglio chiedere a Giuntoli. Conosco bene Cristiano ma non l'ho ancora sentito. Resta il fatto che Napoli è una grande piazza, un portiere in piena maturazione e ambizioso come Mattia andrebbe volentieri in azzurro. Questo è scontato".

B.D.S.