Nuovo bomber Milan, messaggio ufficiale a Ibra

Milan gelato dal nuovo bomber finito nel mirino di Ibrahimovic e Gerry Cardinale: ecco come stanno le cose

Avventura in America per Olivier Giroud al termine di questa stagione rossonera. Il centravanti della Nazionale francese ha dato tutto per il Milan e ora è arrivato al punto di dover vivere nuove esperienze altrove.

Così, la dirigenza sta cercando già da tempo il possibile sostituto per la prossima stagione. Il profilo, però, dev’essere certamente più giovane e di prospettiva. Nel mirino della società e di Ibrahimovic, consigliere di Cardinale, son finiti diversi attaccanti interessanti, dal valore economico piuttosto elevato. Basti pensare a Joshua Zirkzee, per il quale servirà investire una cifra superiore ai 40 milioni della clausola fissata per il Bayern Monaco; o anche Jonathan David, canadese del Lille, obiettivo anche della Juventus; e nella lista c’è anche Benjamin Sesko.

L’attaccante del Lipsia ha superato i 15 gol stagionali ed è uno dei migliori talenti europei in circolazione. Classe 2003, alto 193 cm e nonostante una struttura fisica importante è molto rapido. Ma proprio dalla Germania arriva un messaggio chiaro che gela i dirigenti del Milan. Ibrahimovic compreso.

“Sesko sta bene qui”: Milan gelato dal Lipsia

Certo della qualificazione in Champions League, il Lipsia sta disputando le ultime giornate di campionato con una certa serenità. Sesko è finito nuovamente nel tabellino marcatori nel match terminato 1-1 contro il Werder Brema.

Ai microfoni di Sky, però, il direttore sportivo del club gestito da Red Bull ha rilasciato alcune dichiarazioni sul futuro del giovane attaccante: “Ad oggi non abbiamo la sensazione che Benjamin Sesko voglia andarsene – ha confessato Rouven Schröder – Per come stanno le cose adesso, presumiamo che rimarrà con noi. Si sente come a casa e qui si diverte“.

Insomma, nessun’aria di cambiamento, a detta della società, per il centravanti sloveno che fa impazzire mezza Europa. Il Milan, oltretutto, dovrebbe battere anche la concorrenza dell’Arsenal. Per accaparrarsi il talentuoso giocatore servirà versare una cifra superiore ai 50 milioni di euro, tra i 60 e i 65, che corrispondono a quelli della clausola rescissoria. Un investimento importante, che però sarà necessario vista la partenza di un uomo di spessore come Giroud. Sarà necessario ripartire da un attaccante con nuovi stimoli e che infiammi la piazza.