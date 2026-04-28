UFFICIALE, cambia il regolamento Noif: Milan penalizzato

Il Consiglio Federale ha deciso di modificare l’articolo 49: ecco cosa succederà adesso

Sul rush finale dei campionati professionistici di Serie A, Serie B e Serie C, il Consiglio Federale ha deciso di apportare una importante novità al regolamento Noif (Norme organizzative interne federali). In particolare è stato modificato l’articolo 49 in merito ai ripescaggi delle società, qualora un club che avesse i diritti sportivi non riuscisse ad iscriversi al prossimo campionato.

Da adesso se una squadra non dovesse riuscire a iscriversi in Serie B, ad essere ripescata non sarebbe più la formazione retrocessa dal campionato cadetto con la miglior classifica o perdente dei playout, bensì quella meglio posizionata dopo i playoff di Serie C.

Allo stesso modo, un club che non riuscisse a iscriversi in Serie C ora verrebbe rimpiazzato nell’ordine da uno di Serie A che volesse creare una seconda squadra, da una di Lega Pro, da una Serie D e infine da una seconda squadra già esistente che milita nei dilettanti. In questo momento c’è solo il Milan Futuro, che quindi sarebbe più indietro nella graduatoria anche se dovesse vincere i suoi playoff.