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Reijnders di nuovo in Serie A: trovata la formula per il grande ritorno

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L’olandese ha lasciato il Milan l’estate scorsa: il Manchester City ha investito 57 milioni più bonus per il suo cartellino

Potrebbe finire dopo appena un anno l’avventura al Manchester City e in Premier di Tijjani Reijnders. Era iniziata col piede giusto, poi col passare dei mesi l’ex Milan ha perso smalto e centralità nel progetto tecnico-tattico della squadra di Pep Guardiola.

Grafica Reijnders Serie A
Reijnders di nuovo in Serie A: trovata la formula per il grande ritorno (Instagram/AI) – Calciomercato.it

Tanto che in Inghilterra si parla già da un po’ di una possibile partenza nel prossimo calciomercato estivo, naturalmente in caso di permanenza a Manchester dello stesso Guardiola. Fonti britanniche non escludono un ritorno in Serie A del classe ’98, quindi una seconda esperienza nel nostro campionato dopo quella, molto positiva, con il Milan durata due anni.

Con la maglia rossonera, Reijnders ha disputato 104 partite segnando 19 gol, di cui 15 nella seconda e ultima annata che lo ha poi ‘portato’ al City.

Reijnders di nuovo in Serie A, ma dove? ‘Sportal.it’ cita la Juventus, considerato che Spalletti ha chiesto un rinforzo di grande qualità per il centrocampo. Reijnders potrebbe essere l’alternativa al suo compagno al City Bernardo Silva, un’alternativa decisamente più costosa.

Il club dello sceicco, infatti, potrebbe chiedere grossomodo la stessa cifra investita un anno fa, ovvero troppo per i bianconeri. Per la medesima fonte, tuttavia, la Juve potrebbe fare ugualmente un tentativo mettendo sul piatto un prestito con obbligo di riscatto a giugno 2028.

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