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Un giustiziere della Juve per il Napoli: 35 milioni di euro | CM

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Dirigenza partenopea stregata dal talento sudamericano, ecco il prezzo

Grazie alla vittoria sulla Cremonese e al pareggio tra Juve e Milan, il Napoli si è riportato al secondo posto in solitaria, con due punti di vantaggio sui rossoneri di Max Allegri e cinque sull’ex Luciano Spalletti. Condizionata da numerosi infortuni, la seconda stagione partenopea di Antonio Conte sta per passare agli archivi ed è già tempo di calciomercato.

Spalletti e Conte prima di Juve-Napoli
Un giustiziere della Juve per il Napoli: 35 milioni di euro | CM (Ansa Foto) – calciomercato.it

La FIGC ha appena ufficializzato le date ufficiali della sessione estiva, che quest’anno comincerà in anticipo, il 29 giugno. Nelle ultime ore, Transferfeed ha lanciato una nuova pista in orbita azzurra.

Secondo il sito, nell’ottica di rimodulare e rinforzare il centrocampo, Giovanni Manna avrebbe acceso i riflettori su un giustiziere dei bianconeri in Champions LeagueGabriel Sara. Il 26enne brasiliano ha realizzato 6 gol e 5 assist in stagione ed è stato decisivo nei playoff contro la Juve con un gol e un assist.

In grado di giocare sia davanti alla difesa che qualche metro più avanti, il calciatore mancino ha un contratto con il Galatasaray fino al 30 giugno del 2029 e, secondo quanto appreso da Calciomercato.it, viene valutato almeno 35-40 milioni di euro dal club turco. Allo stato attuale, stando alle nostre informazioni, il Napoli non ha ancora mosso passi concreti per il calciatore.

Oltre al prezzo elevato, un ostacolo per tutte le squadre italiane è rappresentato anche dalla folta concorrenza in Premier League (Aston Villa, Manchester United, Newcastle Tottenham tra le altre) e in Spagna (Atletico Madrid come alternativa a Ederson o Joao Gomes).

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