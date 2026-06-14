Milan-Lecce, affare in prestito: i due club pronti a chiudere

Il Milan e il Lecce potrebbero chiudere a breve un affare di mercato in vista della prossima stagione con i rossoneri pronti a lasciar partire un proprio talento in prestito.
Secondo quanto affermato da Milanlive.it, il Milan potrebbe salutare Kevin Zeroli in vista della prossima stagione con il giovane centrocampista che, appena tornato dal prestito dalla Juve Stabia, potrebbe partire nuovamente. Il Lecce sarebbe interessato al calciatore classe 2005, proponendo una formula simile a quella che poco meno di un anno fa portò Francesco Camarda in giallorosso.
I salentini potrebbero prendere la mezzala in prestito con diritto di riscatto con i rossoneri pronti a tenere una possibilità di contro riscatto del cartellino del calciatore da esercitare, eventualmente, nell’estate del 2027.