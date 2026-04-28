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Conceicao alla Salah: la Juve e l’offerta da capogiro | CM

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Il nazionale portoghese tra i migliori nel match pareggiato col Milan e in costante crescita sotto la gestione Spalletti

Senza le invenzioni di Yildiz (acciaccato nelle ultime settimane), la Juventus si è affidata ai lampi di Francisco Conceicao per cercare di scardinare la retroguardia del Milan.

Juventus, le ultime sul futuro di Conceicao
Francisco Conceicao, classe 2002 (Ansa) – Calciomercato.it

Il folletto portoghese aveva servito l’assist decisivo per Thuram sul gol annullato per offside al francese e poi impegnato in un paio di circostanze Maignan. Conceicao è stato il migliore dell’undici di Spalletti e l’uomo più pericoloso della Juve, mettendo al gancio prima Bartesaghi e successivamente Estupinan sulla corsia mancina del ‘Diavolo’.

Juventus, Spalletti si tiene stretto Conceicao

Conceicao è ormai un punto di riferimento per la manovra offensiva della ‘Vecchia Signora’, con Spalletti che ha elogiato il numero sette al termine della sfida di San Siro: “Può costruirsi un futuro importante. Non resta che allenarlo e farlo migliorare nei suoi piccoli difetti”.

Luciano Spalletti
Spalletti blinda Conceicao (Ansa) – Calciomercato.it

Il figlio d’arte è cresciuto sul piano della continuità sotto la gestione Spalletti, diventando anche più efficace sulla trequarti avversaria. Senza dimenticare, inoltre, il prezioso apporto anche in fase di ripiegamento. Conceicao è il giocatore bianconero che crea più pericoli, con il mister di Certaldo che lo vuole però ancora più ‘cattivo’ in zona gol e meno frettoloso nelle scelte. 

La Juve blinda Conceicao sul mercato

La maturazione del portoghese è comunque sotto gli occhi di tutti, con Spalletti che lo ha inserito nella lista degli incedibili in vista della prossima stagione come appreso da Calciomercato.it.

Yildiz e Conceicao protagonisti di Juve-Sassuolo
Conceicao insieme a Yildiz (Ansa) – Calciomercato.it

Con le debite proporzioni, l’ex Ct della Nazionale vuole trasformarlo nel Salah bianconero e la Juve lo ha tolto dal mercato. A meno che non arrivi alla Continassa un’offerta davvero irrinunciabile, superiore ai 60 milioni di euro. Conceicao è sotto contratto fino al 2030 con la ‘Vecchia Signora’, che la scorsa estate lo aveva riscattato dal Porto per 32 milioni dopo il prestito dell’annata precedente. 

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