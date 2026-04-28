Nuovo Ds Roma, non solo Giuntoli e Manna: “È vicino alla Lazio”

Il futuro di Frederic Massara sembra ormai segnato dopo l’addio di Ranieri e le parole di Gasperini

Prima l’addio di Claudio Ranieri, che lo aveva scelto con forza, poi le parole di Gian Piero Gasperini, che ha parlato di assenza di “feeling tecnico”. Alla luce degli eventi, parlare di un Frederic Massara in bilico viene quasi automatico e, in effetti, una sorta di casting all’interno della Roma per un nuovo direttore sportivo è già iniziato.

Di sicuro, l’ex dirigente del Milan non compierà il primo passo e l’ipotesi dimissioni non è stata mai presa in considerazione, almeno fino ad oggi. Anzi, il ds giallorosso proprio nel giorno in cui si decideva l’addio da Ranieri, si trovava all’estero per lavorare sul mercato in entrata e in uscita e continuerà a farlo fin quando non riceverà la chiamata dei Friedkin.

Nel corso del suo intervento quotidiano su Radio Manà Manà Sport, il giornalista de il Tempo, Filippo Biafora, ha fatto il punto sui vari candidati presi in considerazione dal club giallorosso. “La candidatura di Giuntoli è molto mediatica, rispetto ai fatti, ma ha il vantaggio di essere libero”.

“Io so di quattro nomi: Giuntoli, D’Amico, Manna e Fabio Paratici. Sogliano probabilmente si libererà dal Verona. Mi viene dato molto vicino alla Lazio, però per adesso lo metto un po’ più dietro, lo metto in seconda o terza fila. Di questi solo Giuntoli è svincolato, tutti gli altri hanno dei contratti e dovresti aspettare fine stagione. Paratici mi sembra complicato possa lasciare la Fiorentina dopo pochi mesi. Manna è molto stimato da De Laurentiis, è abbastanza complicato portarlo via. Con D’Amico Gasperini ha già lavorato. I rapporti non erano proprio idilliaci, ma alla fine conta il lavoro. Questa scelta va fatta entro tempi brevissimi”.