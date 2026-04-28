Italiano pronto a salutare Bologna, addio a fine stagione | CM

Sembra essere giunta al termine l’avventura di Vincenzo Italiano alla guida del Bologna con l’allenatore dei rossoblu che potrebbe salutare alla fine del campionato in corso.

Gli ultimi risultati deludenti del Bologna rischiano di pregiudicare la stagione della formazione emiliana con la squadra di Vincenzo Italiano che è stata eliminata dall’Europa League, perdendo poi sia con la Juventus che con la Roma, allontanandosi di fatto dalla zona valida per la qualificazione alla prossima Conference League.

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il futuro di Vincenzo Italiano sarà lontano da Bologna con l’allenatore che si separerà dalla società rossoblu nonostante un altro anno di contratto tra le parti. La mancata qualificazione alle prossime coppe europee porterà la società a dare vita a un nuovo progetto tecnico in vista della prossima stagione con il tecnico che non sarebbe rimasto completamente soddisfatto delle ultime sessioni di mercato.

I nomi che piacciono in casa rossoblu per l’eventuale sostituzione sono quelli di Fabio Grosso, Maurizio Sarri e Daniele De Rossi anche se sul tecnico del Sassuolo c’è l’interesse della Fiorentina e l’allenatore del Genoa appare destinato a restare in rossoblu.