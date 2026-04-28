Infortunio Nico Paz, novità importanti: quando torna in campo

Ecco come sta la stella argentina con cittadinanza spagnola dopo l’infortunio rimediato nella gara contro il Genoa.

Nel match contro il Genoa si è visto costretto ad alzare bandiera bianca al termine della prima frazione di gioco a causa di un problema all’occhio e adesso arrivano aggiornamenti importantissimi sulle condizioni fisiche di Nico Paz.

Il 21enne argentino con cittadinanza spagnola – secondo quanto riportato in queste ore dalla redazione di ‘Sky Sport’ – sarebbe infatti stato dimesso dall’ospedale dopo i controlli di rito che hanno dato esito positivo. Lo stesso Nico Paz ha rassicurato poco fa i suoi fan con un messaggio sui social: “Tutto perfetto”.

Una splendida notizia per Fabregas che, dunque, potrà contare sul prezioso contributo del suo uomo migliore nel match contro il Napoli, valevole per la 35esima giornata di Serie A e in programma sabato 2 maggio alle ore 18:00. Il Como sogna la qualificazione alla prossima Champions League, ma per riuscirci non può assolutamente rinunciare a un top assoluto come Nico Paz.