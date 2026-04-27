PAGELLE TOP E FLOP Lazio-Udinese 3-3: Atta illude Runjaic, Maldini salva Sarri

Voti, top e flop della sfida dello Stadio Olimpico, valevole per la 35° giornata del campionato di Serie A, che si è disputata a Roma

Dopo la grande vittoria sul campo del Napoli e dopo aver raggiunto la qualificazione alla finale di Coppa Italia grazie al successo ai calci di rigore sul campo dell’Atalanta, la Lazio viene fermata dall’Udinese. La sfida dello stadio Olimpico, valevole come posticipo della trentacinquesima giornata di campionato, termina sul punteggio di partità. Gli uomini di Sarri, che ha dovuto rinunciare in extremis agli infortunati Zaccagni e Cataldi, si portano a quota 48 raggiungendo il Bologna di Italiano (battuto in casa dalla Roma); i bianconeri, che erano reduci dal ko casalingo contro il Parma, raggiungono quota 44, a meno due dal Sassuolo.

Una gara dalle mille emozioni, con continui capovolgimenti di fronte: Udinese avanti con Ehzibue, Lazio che ribalta il risultato con Pellegrini e Pedro, ma la doppietta di Atta nel finale riporta avanti i friulani: in pieno recupero arriva il gol del 3-3 firmato da Maldini.

Lazio-Udinese top e flop

LAZIO

Top

Pedro: Entra nel momento peggiore e dopo aver tentato di accendere la squadra con un paio di giocate, trova il gol del 2-1 con un destro a girare che si spegne alle spalle di Okoye: serviva una giocata per rompere l’equilibrio: la trova l’uomo più pericoloso.

Isaksen: Buon ingresso in campo: colpisce un palo dopo una bella giocata personale (ma poteva essere più deciso sotto porta), regala profondità e vivacità.

Flop

Lazzari: Dopo cinque minuti sbaglia il primo controllo, vanificando un’azione pericolosa; si ripete poco dopo facendo ripartire la giocata degli avversari. Rallenta spesso il gioco tenendo troppo palla. Decisivo (in negativo) nell’azione del pareggio: si fa sovrastare di testa. A Bergamo e a Napoli aveva dato sensazioni migliori.

Dia: Poteva essere la sera della riscossa: non lo è stata. Abulico, poco presente, si eclissa dopo pochi minuti.

LE PAGELLE DELLA LAZIO

Lazio (4-3-3): Motta 6; Lazzari 5 Romagnoli 5,5, Provstgaard 5,5, Pellegrini 6 (84′ Tavares); Basic 6, Patric 5, Taylor 5 (46′ Dele-Bashiru 5); Cancellieri 5 (65′ Isaksen 6,5), Dia 5 (46′ Pedro 6,5), Noslin 5,5 (76′ Maldini 6). All. Sarri.

UDINESE

Top

Ehzibue: Sovrasta Luca Pellegrini e domina la fascia. Sfiora il gol con un tentativo ravvicinato, poi lo trova con un bolide che si insacca sotto la traversa. Fisicamente al top, è una delle note più belle della squadra friulana.

Atta: Il gol del 2-2 è la cosa più semplice della sua partita. Gioca spesso di prima e trova costantemente i suoi compagni. Qualità e tecnica al servizio della squadra: si ripete a fine gara con la rasoiata del 3-2.

Flop

Kristensen: Poco preciso in fase difensiva: si fa sovrastare da Romagnoli in occasione del gol del 3-3. Non regala sicurezza al reparto arretrato.

LE PAGELLE DELL’UDINESE

Okoye 6,5; Kristensen 5, Kabasele 5,5 (82′ Arizala), Solet 6,5; Ehizibue 6,5, Ekkelenkamp 6 (69′ Buksa), Piotrowski 5,5 (66′ Miller), Atta 7,5, Kamara 6 (82′ Zarraga); Zaniolo 6,5; Gueye 6 (82′ Bayo 6).

Lazio-Udinese, il tabellino

Ecco il tabellino di Lazio-Udinese, sfida valevole come posticipo del lunedì della 35esima giornata di Serie A e disputata allo stadio Olimpico di Roma

Marcatori: 17′ Ehizibue (U), 49′ Pellegrini (L), 80′ Pedro (L), 86′ Atta (U), 92 Atta’ 94′ Maldini.

Lazio (4-3-3): Motta; Lazzari, Romagnoli, Provstgaard, Pellegrini (84′ Tavares); Basic, Patric, Taylor (46′ Dele-Bashiru); Cancellieri (65′ Isaksen), Dia (46′ Pedro), Noslin (76′ Maldini). All. Sarri.

Udinese (3-5-1-1): Okoye; Kristensen, Kabasele (82′ Arizala), Solet; Ehizibue, Ekkelenkamp (69′ Buksa), Piotrowski (66′ Miller), Atta, Kamara (82′ Zarraga); Zaniolo; Gueye (82′ Bayo). All. Runjaic.

Ammoniti: Cancellieri (L), Pellegrini (L)

Espulsi: