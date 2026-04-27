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Samuele Inacio fa impazzire il Borussia Dortmund e l’Italia: la nazionale deve fare in fretta

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Il Borussia Dortmund è pazzo di Samuele Inacio, giovane attaccante italiano, nato a Bergamo, che ha fatto molto bene con le selezioni giovanili della nazionale italiana.

Samuele Inacio
Samuele Inacio verso la convocazione in nazionale italiana (Ansa Foto) – calciomercato.it

Classe 2008, il giovane attaccante ha vissuto la sua prima partita da titolare con la maglia del Borussia Dortmund il 26 aprile con il ragazzo, figlio di Inacio Pià, che potrebbe essere convocato anche dalla nazionale brasiliana. Un motivo che dovrebbe indurre la squadra azzurra a convocare il giovane attaccante il prima possibile per non rischiare di perdere un talento di questa portata.

Il Brasile, alle prese con la preparazione del prossimo mondiale, non appare intenzionato a chiamare il giovane attaccante a stretto giro di posta, mentre Silvio Baldini, CT della nazionale under 21 e della maggiore ad interim, potrebbe chiamare il ragazzo già in occasione delle amichevoli di giugno contro Lussemburgo e Grecia. Non è da escludere che, per chiudere le porte a possibili beffe da parte della nazionale brasiliana, Samuele Inacio possa essere chiamato già in vista delle prime partite di Nations League in previsione a settembre.

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