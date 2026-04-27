Juve, vicinissima la cessione alla Fiorentina a titolo definitivo

Juve e Fiorentina protagoniste ancora una volta di un’operazione di mercato: ecco tutti i dettagli.

Mancano appena 360′ alla fine del campionato e la volata per la qualificazione alla prossima Champions League è entrata nel vivo. Il vantaggio della Juventus su Roma e Como è sceso nuovamente a 3 punti dopo il pari tra il Milan e i bianconeri e le prossime gare saranno sicuramente decisive in ottica quarto posto.

A cominciare dalla sfida tra Roma e Fiorentina, in programma lunedì 4 maggio. I giallorossi punta a calare il bis dopo il successo di Bologna, ma la compagine viola attraversa un buon momento e ha sistemato la difesa grazie anche all’apporto di Daniele Rugani, che continua a scalare posizioni nelle gerarchie di Vanoli.

Il centrale classe 94 si è trasferito a gennaio dalla Juve alla Fiorentina in prestito con obbligo di riscatto al raggiungimento di cinque presenze in maglia viola (tutte da almeno 45 minuti): Rugani è arrivato a quota 3 e dovrà scendere in campo altre 2 volte nelle quattro gare che mancano alla fine per permettere alla Juve di incassare 2 milioni. Ormai ci siamo…