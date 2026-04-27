Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

UFFICIALE Inter, Calhanoglu di nuovo ko: a forte rischio per la finale di Coppa Italia

Foto dell'autore

Il turco è rimasto tutto il tempo in panchina nella gara di ieri col Torino pareggiata 2-2 dalla squadra di Chivu

Nuovo infortunio per Hakan Calhanoglu. Ieri col Torino è imasto per tutto il tempo in panchina: evidentemente non era al meglio e infatti stamane si è sottoposto a esami strumentali presso la clinica Humanitas di Rozzano.

Grafica Calhanoglu
UFFICIALE Inter, Calhanoglu di nuovo ko: a forte rischio finale Coppa Italia (AnsaFoto/AI) – Calciomercato.it

Gli accertamenti hanno evidenziato un nuovo problema al polpaccio, il secondo in stagione e il terzo nell’ultimo anno. La nota ufficiale dell’Inter parla infatti di “risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra”, con le condizioni del turco che saranno “valutate nei prossimi giorni”.

Calhanoglu rischia concretamente di aver concluso in anticipo la sua stagione, soprattutto di saltare la finale di Coppa Italia con la Lazio in programma allo stadio Olimpico il prossimo 13 maggio.

Per la gara coi biancocelesti Chivu recupererà sicuramente capitan Lautaro (ancora fuori per un guaio proprio al soleo), mentre è in dubbio Luis Henrique fuori causa adesso per un risentimento al grande adduttore della coscia destra.

1346

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Quale nazionale ha vinto più Coppe del Mondo?

2 / 7

Quale nazionale ha vinto il Mondiale 2022?

3 / 7

In che anno si è disputato il primo Mondiale?

4 / 7

Chi vinse il Mondiale del 2006?

5 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2014?

6 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

7 / 7

Quale giocatore ha segnato più gol nella storia dei Mondiali?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 26%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU