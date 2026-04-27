UFFICIALE Inter, Calhanoglu di nuovo ko: a forte rischio per la finale di Coppa Italia

Il turco è rimasto tutto il tempo in panchina nella gara di ieri col Torino pareggiata 2-2 dalla squadra di Chivu

Nuovo infortunio per Hakan Calhanoglu. Ieri col Torino è imasto per tutto il tempo in panchina: evidentemente non era al meglio e infatti stamane si è sottoposto a esami strumentali presso la clinica Humanitas di Rozzano.

Gli accertamenti hanno evidenziato un nuovo problema al polpaccio, il secondo in stagione e il terzo nell’ultimo anno. La nota ufficiale dell’Inter parla infatti di “risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra”, con le condizioni del turco che saranno “valutate nei prossimi giorni”.

Calhanoglu rischia concretamente di aver concluso in anticipo la sua stagione, soprattutto di saltare la finale di Coppa Italia con la Lazio in programma allo stadio Olimpico il prossimo 13 maggio.

Per la gara coi biancocelesti Chivu recupererà sicuramente capitan Lautaro (ancora fuori per un guaio proprio al soleo), mentre è in dubbio Luis Henrique fuori causa adesso per un risentimento al grande adduttore della coscia destra.